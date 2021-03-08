Захарова назвала здоровую иронию лучшим оружием в соцсетях

Москва, 8 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что лучшим оружием в соцсетях является здоровая ирония, а на оскорбления лучше не отвечать и не реагировать.

По ее словам, она при общении в соцсетях руководствуется свободой мнений, так как понимает, что оценки тех или иных событий бывают спорными и иногда несправедливыми.

«Я понимаю, какое количество и ботов и фейковых аккаунтов пытаются участвовать в этой дискуссии. Но я все же за свободу выражения мнений. Это базовый принцип», — заявила спикер ведомства.

В своих ответах она исходит из того, что они должны быть нескучными, но уважительными, добавила она. Здоровую иронию Захарова назвала лучшим средством обороны и нападения. Внешне же дипломат старается сохранять невозмутимость, несмотря на оскорбления, добавила она.

Ранее Захарова рассказала, как празднует 8 Марта и какие подарки ей преподносят. Она добавила, что в Международный женский день не забывает о гармоничном сочетании мужской заботы с правами женщин, пишет НСН.