Митя Фомин хочет сдавать квартиру в Красногорске за 200 тысяч рублей

Москва, 8 марта. Музыкальный исполнитель Митя Фомин в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал о планах сдать свою квартиру в подмосковном Красногорске за 200 тысяч рублей.

В новом выпуске программы обсуждались квартирные проблемы артистов. Подмосковная недвижимость певца на стадии котлована стоила 13 миллионов рублей. Сейчас ее ценник поднялся до отметки в 30 миллионов рублей. Артист планирует завершить ремонт в квартире, чтобы впоследствии сдавать за 150-200 тысяч рублей. Высокая стоимость аренды обусловлена хорошим ЖК, в котором располагаются апартаменты, а также развитой инфраструктурой.

«Рисую себе сумму в 150-200 тысяч рублей за месяц. Почему нет? У меня шикарный ЖК. Есть рядом метро, лес, река. Инфраструктура совершенно замечательная», — объяснил Митя Фомин.

Его «аппетиты» крайне удивили ведущую проекта Леру Кудрявцеву. Телезвезда тоже сдает в аренду жилье и уверена, что певец не сможет найти квартиросъемщика на таких условиях. Она назвала Фомина наивным человеком.

В рамках этого выпуска актриса Эвелина Бледанс тоже поделилась новостью: она приобрела квартиру в центре Москвы за 17 миллионов рублей. Звезда стыдится, что ей пришлось купить ее в ипотеку.