Хинштейн высказался против блокировки материалов СМИ в интернете из-за политики

Москва, 8 марта. Блокировать достоверные материалы СМИ по политическим мотивам недопустимо. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Информационные технологии должны давать больше свободы и делать жизнь комфортнее, а не наоборот. За последние несколько месяцев, по словам политика, в социальных сетях и на видеохостинге YouTube подверглись цензуре публикации практически всех крупнейших российских СМИ.

«Социальные сети, поисковики становятся заказчиками информационной повестки — охваты одних сообщений могут быть увеличены, других понижены, а какие-то материалы даже заблокированы. Безусловно, интернет-площадки должны следить за чистотой контента, собственно мы сами приняли закон о саморегулировании соцсетей, но примеры блокировки достоверных материалов по политическим мотивам недопустимы», — сказал Хинштейн.

Западные интернет-компании, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведут себя вне правовых рамок. Часто IT-компании не подчиняются законам страны, на территории которой работают, что является недопустимым.

В Госдуме предложили законодательно запретить блокировку российских СМИ в западных соцсетях, пишет НСН.