Попытки Литвы «наказать» Россию за Клайпеду обречены на провал

Москва, 8 марта. Власти Литвы подготовили странный ответ на отказ России и Белоруссии пользоваться портом Клайпеды для транзита грузопотока, однако он вряд ли воплотится в жизнь.

Белоруссия отказалась от использования литовского порта, переориентировав грузопоток в Россию. На днях порт в Усть-Луге должен принять первый железнодорожный состав из Белоруссии с нефтепродуктами. В скором времени по этому маршруту должны последовать и калийные удобрения.

Такой разворот стал настоящим ударом для Литвы, полагавшей, что дальше громких заявлений дело не зайдет. Вильнюс ранее получал хорошую прибыль от транзита российских и белорусских товаров, но, судя по всему, «сытые» времена подошли к концу, пишет «ПолитПазл».

Логически следует, что руководство Литвы должно попросить прощение за сделанные выпады против Москвы и Минска и изменить свое отношение к ним. Однако вместо этого Вильнюс подготовил «страшную месть», решив сделать ставку на общий с Польшей газовый интерконнектор GIPL.

Литва рассчитывает создать крупнейший газовый хаб в Европе, однако Польша не собирается делиться с Литвой потенциальными доходами от распределения потоков голубого топлива. При этом самой Варшаве не приходится рассчитывать на многое на фоне продолжающегося транзита российского газа через Украину и строительства «Северного потока — 2». Таким образом, попытки Литвы отыграться на России за потерю транзита за счет энергетической отрасли обречены на провал.

Маршрут поставки белорусских нефтепродуктов изменился из-за напряженности в отношениях Минска и Вильнюса. Теперь прибалтийская республика вынуждена полностью изменить подход к логистике. Например, литовские власти намерены изменить налоговую политику в отношении автомобильных перевозок.