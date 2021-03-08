Захарова предложила выработать общий подход к действиям интернет-гигантов

Москва, 8 марта. Необходимость регулировать действия крупных IT-компаний, позволяющих блокировать и удалять политический контент, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия давно наблюдает за блокировкой аккаунтов средств массовой информации. Дипломат назвала действия интернет-гигантов «зачисткой информационного пространства». Официальный представитель дала интервью РИА Новости.

«Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета», — рассказала Мария Захарова.

Дипломат уже не раз обращала внимание на несоблюдение российского законодательства зарубежными интернет-платформами, передает «Национальная служба новостей». Она раскритиковала политику иностранных IT-компаний и назвала нарушения недопустимыми.