Сербский премьер сравнила прослушку Вучича с попыткой госпереворота

Белград, 8 марта. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич раскритиковала незаконную прослушку разговоров президента страны Александра Вучича.

По словам Брнабич, подобное происшествие можно сравнить с попыткой государственного переворота. Премьер-министр страны уверена, что в истории замешаны функционеры правящей партии и высокие чиновники из МВД.

«Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», — цитирует премьер-министра НСН.

Накануне Александр Вучич на заседании Совета по национальной безопасности сообщил о прослушивании его и членов его семьи. Он отметил, что было задокументировано прослушивание как минимум 1572 разговоров, но полное число незаконно записанных бесед до сих пор неизвестно.

Как считает консультант по вопросам безопасности Стеван Джокич, антиправительственная деятельность в Сербии связана с неугодным Западу внешнеполитическим курсом страны, которая, несмотря на давление извне, продолжает углублять отношения с Россией и Китаем, а также играет роль первой скрипки на Балканах.