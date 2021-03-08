На Украине рассказали о планах создать космодром под Херсоном

Киев, 8 марта. Украина получила в наследство от СССР предприятия космической отрасли, которые пришли в полный упадок, но в Верховной раде надеются сделать страну космической державой.

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха дал интервью украинским СМИ, в котором осветил тему освоения космоса. Хотя Украина четвертый год не может запустить свой спутник «Сич-2-1» переименованный в честь 30-летия независимости страны в «Сич-2-30», Наталуха уверен, что Украина может войти в число космических держав. Журналисты спросили его, зачем запускать спутник с устаревшим оборудованием.

«Затем, что космическая отрасль за последние пару десятилетий себя дискредитировала. Нужно восстанавливать престиж», — ответил он.

Больше же всего нардеп удивил представителей украинских СМИ планами создания под Херсоном низкоорбитального космодрома. По словам Дмитрия Наталухи, ракет-носителей будет взлетать над Черным морем и падать в Средиземном море, но нужно еще согласовать с Турцией пролет ракеты над ее территорией.

Пока Украина не имеет собственного космодрома, в Киеве решили обратиться к Илону Маску с предложением использовать ракету-носитель компании SpaceX для вывода спутника «Сич-2-30». Об этом в середине февраля сообщило Федеральное агентство новостей.