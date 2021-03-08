Настя Ивлеева процитировала «Сектор Газа» в день 30-летия

Москва, 8 марта. Ведущая шоу «Орел и решка» и блогер Анастасия Ивлеева отмечает юбилей. 8 марта супруге рэпера Элджея исполнилось 30 лет.

В своих Instagram Stories знаменитость рассказала, что уже принимает первые поздравления. Звезда получила от друзей и коллег букеты, шарики и другие подарки. Кроме того, Ивлеева опубликовала в соцсети пост, посвященный ее юбилею.

«В этот день скажу юности: «Привет!». В этот день я в зрелость возьму билет. В этот день и водка не во вред — мне сегодня 30 лет!» — процитировала блогер рок-группу «Сектор Газа».

Поклонники Насти Ивлеевой засыпали ее поздравлениями в честь дня рождения. Фанаты телеведущей признались ей в любви и рассказали, что пребывают в восторге от ее проектов.

Будущая звезда выросла в Ленинградской области в деревне Разметелево. Ивлеевой доводилось работать хостес в одном из ночных клубов Петербурга. Там ее и заметил бывший солист группы «Челси» Арсений Бородин. Именно он обратил внимание на потенциал девушки и уговорил ее перебраться в Москву. Переезд в столицу в итоге стал для будущей звезды судьбоносным. С Бородиным они какое-то время встречались, но эти отношения продлились недолго.