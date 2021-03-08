Стали известны подробности о тайном внуке Ланового из Финляндии

Москва, 8 марта. Друг младшего сына артиста и театрального педагога Василия Ланового, продюсер Сергей Рублев раскрыл новые подробности о тайном внуке актера, живущем в Финляндии.

У Ланового и его третьей жены Ирины Купченко было двое детей — старший сын Александр и младший Сергей. Когда заслуженного актера не стало, выяснилось, что у Сергея была внебрачная дочь Анна, живущая с матерью в Архангельске. Лановой-старший знал о тайной внучке и старался помогать ей.

Сергей Лановой скончался в 2013 году от сердечного приступа. Однако при жизни он успел познакомить Рублева с некоей женщиной по имени Ирина и ее ребенком.

«Рядом с ней стоял мальчик лет шести–семи. «Меня зовут Марк», — бойко отрапортовал тот. После чего все трое, недолго побыв в компании, уехали. А на следующий день тезка признался, что это его женщина и его сын», — вспоминает друг Ланового-младшего.

Сын актера говорил Рублеву, что готов дать ребенку свои отчество и фамилию. Однако на тот момент Сергей состоял в браке с девушкой по имени Ольга, с которой они были на грани развода. Ирина оказалась непреклонна и не пожелала строить свою семью, разрушая другую. В итоге женщина вместе с родными переехала в Финляндию, где они живут до сих пор. Марку сейчас уже 20 лет, рассказал Рублев «Экспресс газете».

Василий Лановой скончался 28 января 2021 года от последствий коронавируса. Незадолго до смерти артист стал жертвой большого обмана.