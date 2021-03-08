Ученые из Австралии проверили теорию о путешествии во времени

Квинсленд, 8 марта. Ученые изучают тему возможности путешествий во времени, прибегая к использованию правил квантовой механики. О своих исследованиях рассказали специалисты из Австралии.

Эксперты давным-давно ломают голову над «Парадоксом убитого дедушки», согласно которому путешественник во времени может отправиться в прошлое и совершить что-то такое, чтобы его рождение было невозможным. Как поделились специалист Университета Квинсленда Тим Ральф и его помощник Мартин Рингбауэр, квантовая механика позволяет представить человека в качестве фундаментальной частицы и проверить эту теорию, передает портал «Популярная механика».

Благодаря применению правил этого подраздела науки при детерминированной эмиссии фундаментальной частицы не может существовать из-за исключительного распределения вероятностей. Индивид с учетом этих условий в равной степени вероятности как совершал бы убийство родственника, так и давал бы шанс на его спасение. Как считают австралийские физики, этого было бы достаточно для замыкания кривой и предотвращения парадокса.

Ученые впервые обнаружили источник образующихся во время корональных выбросов на Солнце потенциально опасных солнечных частиц высокой энергии. Об этом ранее говорилось в публикации журнала Science Advances.