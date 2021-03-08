Американист назвал «войной» готовящиеся кибератаки США на Россию

Соединенные Штаты планируют в течение ближайших трех недель организовать серию кибератак на Россию. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью ФАН заявил, что США объявили «войну» Российской Федерации.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы России. По данным собеседников газеты, взломы будут сопровождаться экономическими санкциями. Кроме того, президент США Джо Байден намерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем.

При этом отмечается, что три дня назад советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уже говорил о подобных действиях. Он назвал новые меры США наиболее эффективным методом для «устрашения» России.

В свою очередь политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию, связанную с готовящимися кибератаками. По его словам, Российской Федерации объявили «войну».

«Мы постоянно говорим о том, что сейчас идет гибридная война. Мы с вами справедливо полагаем, что подобные действия в области киберпространства являются частью военных действий. России объявлена война. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее начнем предпринимать меры, чтобы защитить свою страну. Эта война будет на уничтожение, они этого не скрывают. Я думаю, даже неспециалисту уже понятно, что никакими «Томагавками» и F-35 они нас не возьмут. У нас есть достойный ответ. Наш военный потенциал сегодня во многих областях намного превосходит американский», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт напомнил о том, что в истории уже были случаи, когда поводом для объявления войны служили искусственно созданные информационные поводы. Рафаэль Ордуханян, сказал, что так, например, началась Вторая мировая война.

«Удар будет наноситься по информатике и финансам. Они объявили, что кто-то на них напал, обвинив в этом Россию. Знакомая ситуация? Безусловно. А не нападение ли на мифических человечков на радиостанции в Польше послужило поводом для начала Второй мировой войны? А мифическое нападение в Тонкинском заливе не послужило ли началом войны во Вьетнаме? А взрыв линкора в бухте Гаваны не послужил ли началом американо-испанской войны? Хотя потом выяснилось, что все это было провокацией или случайностью. Что я могу сказать: просыпаемся, господа, просыпаемся», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Кремль разрабатывает стратегию по защите интересов россиян и предпринимательства на фоне новых санкций со стороны США. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.