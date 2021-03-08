Анатолий Вассерман подсказал, как миру спастись в случае прихода ледникового периода

За все время своего существования ядерная энергетика выбросила в окружающую среду меньше радиоактивных веществ, чем потребление миром угля за один год. Об этом рассказал в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, на сегодняшний день нет серьезных оснований для того, чтобы опасаться наступления ледникового периода в мире или отдельных частях света.

«Что касается ледников в Европе, последний раз они растаяли примерно 10-12 тысячелетий назад и пока не видно причин для столь глубокого похолодания, чтобы они снова возникли», — сообщил публицист.

Кроме того, Анатолий Вассерман назвал способ, который поможет человечеству выжить даже в случае наступления эпохи сильного похолодания.

«Главное в том, что, даже если в Европе снова появятся ледники, с этим можно будет справиться. Нужно будет только похоронить всякое эколожество и снова заняться самой безотходной, чистой энергетикой из всех когда-либо придуманных, а именно ядерной», — сказал журналист.

В заключение он обратил внимание на еще одно неизвестное широкой аудитории, по его мнению, обстоятельство.

«Мало кто знает, но за все время своего существования, со всеми авариями и катастрофами на производстве вроде Чернобыля и Фукусимы, ядерная энергетика выбросила в окружающую среду меньше радиоактивных веществ, чем потребление миром угля за один год. Это один из примеров того, каким образом человечество может справиться даже с обледенением Европы — просто приспособиться к этому и расходовать немного больше энергии на отопление жилья», — подытожил эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, почему изменения теплого океанического течения Гольфстрим, скорее всего, не приведут к появлению ледников в Европе и России.