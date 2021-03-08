ФАН выяснил, что перед смертельным ДТП компания погибших отдыхала в местном кафе до утра. Ближе к 6 часам молодые люди вышли из заведения, расположенном на Озерной улице в пгт Волжский, где они отмечали 8 Марта.

Как сообщил ФАН источник, знакомый с ситуацией, семь человек сидели за одним тесним столиком, еду не заказывали, официантов просили принести только пиво, но в не очень большом количестве. По предварительной информации, в кафе молодые люди пришли уже выпившие. Никто из них не скандалил и не дебоширил, все танцевали и развлекались, общались между собой и с другими посетителями.

Напомним, молодые люди ехали в автомобиле Volkswagen Tiguan из поселка Волжский в Тольятти. В какой-то момент иномарка выскочила на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Isuzu. После удара кроссовер перевернулся на крышу. ФАН ранее опубликовал список погибших в этой аварии.