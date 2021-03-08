Иностранные СМИ рассказали о том, каким США и Китай видят будущий миропорядок

Вашингтон, 8 марта. Официальный сайт американского телеканала CNBC опубликовал экспертное мнение о взаимоотношениях США и Китая и их видении мира.

Глава «Атлантического совета» (Признан нежелательной организацией в РФ) Фредерик Кемп в своей статье рассуждает о том, как Вашингтон и Пекин видят себя и друг друга на мировой арене. Он полагает, что США намерены укреплять сотрудничество с ближайшими союзниками и принимать активное участие в «демократизации мира».

«Нравится ли нам это или нет, мир сам себя не организует», — цитирует Кемп Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Автор статьи переключает внимание читателя на Китай и приводит слова председателя КНР Си Цзиньпина о роли Поднебесной в мире. Лидер уверен, что США несут в мир лишь хаос и неэффективность, тогда как Китай может предложить рациональное управление и порядок. Си видит будущее таким, в котором культура, общество и политика — личное дело каждого государства.

«Каждая страна уникальна, имеет собственную историю, культуру и общественное устройство, и ни одна из них не стоит выше остальных», — цитирует автор Си Цзиньпина.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о запрете президента США Джо Байдена экспортировать чипы американского производства в Китай.