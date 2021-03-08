Российские космонавты начали герметизацию трещины в модуле на МКС

Москва, 8 марта. Экипаж МКС приступает к окончательной герметизации второй трещины в российском модуле «Звезда», которая стала причиной утечки воздуха со станции.

Переговоры специалистов на МКС с Землей транслировались NASA.

«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации [второй трещины]», — заявил сотрудник подмосковного Центра управления полетами в ходе беседы с космонавтами.

По его словам, российским специалистам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову предстоит очистить спиртовыми салфетками место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека в отечественном модуле. После этого космонавты должны заделать брешь тремя слоями герметика.

«Консультируясь с подмосковным центром управления полетами, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий и подготовят необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты», — заявил представитель пресс-службы ракетно-космической корпорации «Энергия».

Ранее комиссия Роскосмоса назвала возможные причины утечки воздуха на МКС. Предполагается, что трещины могли возникнуть из-за усталости металла или попадания микрометеорита, сообщает Федеральное агентство новостей.