Валерий Газзаев назвал 8 Марта днем искреннего восхищения женщинами

Москва, 8 марта. В Международный женский день россиянки услышат благодарности за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность. Этот весенний день предназначен для выражения искреннего восхищения женской красотой. Об этом ФАН сказал председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Поздравляю всех наших дорогих дам с Международным женским днем, — заявил он. — Этот весенний день самой природой предназначен для выражения искреннего восхищения женской красотой и обаянием, мудростью и душевной теплотой».

Парламентарий убежден, что каждый из мужчин, поздравляя женщин, стремится показать лучшие свои качества, угодить и порадовать. Он уверен, что в этот праздник жительницы нашей страны услышат в свой адрес немало прекрасных, добрых слов, среди которых будут благодарности за понимание и поддержку, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность.

«Женская неисчерпаемая доброта, соучастие, трудолюбие и милосердие служат источником гармонии и созидания, делают мир лучше и гуманнее, сохраняют в нем любовь и согласие, — сказал Валерий Газзаев. — Пусть вас всегда согревает внимание и забота друзей и близких. Будьте счастливы».

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков в беседе с ФАН назвал главное богатство нашей страны. Так, по его словам, это яркие и талантливые, красивые и сильные духом российские женщины. Кроме того, депутат считает, что букет красивых цветов и духи с приятным ароматом — это именно то, что мужчинам стоит дарить дамам в Международный женский день.