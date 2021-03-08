Захарова заявила об отсутствии гендерных разнарядок в дипломатии РФ

Москва, 8 марта. Никаких гендерных разнарядок и искусственного продвижения в российской дипломатии нет, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в дипломатии нет разнарядок, кого принимать на работу и в каком количестве, сколько должно быть женщин и мужчин.

«Нет искусственного продвижения по гендерному признаку, как это есть в некоторых странах, когда целые квоты должны быть заполнены только женщинами», — заявила дипломат в интервью РИА Новости.

Как отметила официальный представитель ведомства, ставка в российской дипломатии в первую очередь делается на профессионализм и надежность сотрудника, что является правильным. Также Захарова сообщила об отсутствии разницы в подходе женщин и мужчин к работе. Есть лишь опытные люди и менее опытные, кто расширяет свой кругозор, заключила она.

Ранее спикер МИД РФ рассказала, как отмечает 8 Марта в кругу семьи и какие подарки ей дарят. Также Мария Захарова добавила, что любит праздник за обновление и перезапуск, пишет НСН.