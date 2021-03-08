Попавший в ДТП под Самарой водитель фуры оказался нарушителем ПДД и злостным должником

Самара, 8 марта. Водитель грузовика Isuzu Виталий Х., попавший в смертельное ДТП с иномаркой на трассе Самара — Тольятти, ранее неоднократно нарушал ПДД, сообщил источник ФАН.

Начиная с 2007 года Виталия более 20 раз задерживали за нарушение ПДД, в большинстве случаев он привлекался к административной ответственности. В декабре 2008 году после задержания мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. После чего было у него было изъято водительское удостоверение.

Осенью того же года он получил административный протокол за нарушение правил перевозки людей, а также протокол за превышение скорости. Помимо этого, Виталия привлекали к ответственности за управление машиной без техосмотра и за езду с непристегнутым ремнем безопасности.

Помимо этого, как уточнил источник ФАН, водитель грузовика неоднократно попадал в поле зрения судебных приставов за неуплату долгов. Сейчас у него имеется один неоплаченный долг, однако и ранее Виталий получал ряд других исполнительных листов о взыскании задолженностей.

Например, в 2016 году в отношении его было начато исполнительное производство о взыскании 1 млн 72 тыс. 341 рубля. Сейчас этот долг у водителя уже погашен и не является актуальным. Кроме того, в 2016 году приставы возбуждали исполнительное производство за неуплату Виталием штрафа ГИБДД.

Как сообщалось ранее, страшное ДТП произошло на трассе Самара — Тольятти. Пятеро мужчин и две девушки ехали в автомобиле Volkswagen Tiguan из поселка Волжский в Тольятти. Внезапно иномарка выскочила на встречку, где столкнулась с грузовиком Isuzu, за рулем которой был Виталий Х. Все находившиеся внутри кроссовера погибли на месте. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.