Россия вдвое нарастила экспорт органических продуктов в 2020 году

Москва, 8 марта. Российский экспорт органических продуктов в 2020 году вырос на 50%, однако в текущем году темп роста снизился, заявил представитель Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Он объяснил, что увеличение экспорта замедлилось из-за открытия в стране предприятий по переработке органической продукции. По его словам, доля России в мировом производстве органической продукции составляет 0,2%. Однако в «Агроэкспорте» утверждают, что к 2030 году показатель вырастет до 3-5%.

Россия поставляет на мировой рынок в основном сертифицированные органические зерновые, масличные культуры, дикорастущие ягоды, грибы и бобовые. На начало 2020 года в РФ были сертифицированы 734 тысячи гектаров земли, предназначенных для органического производства. Основными покупателями российской продукции являются страны Евросоюза. Наиболее перспективными культурами для развития органического земледелия в стране являются лен, подсолнечник, рапс и кукуруза.

Органическими считаются продукты, при производстве которых не наносится вред окружающей среде. Они должны выращиваться без применения химикатов, гормонов и антибиотиков. К органическим продуктам не могут относиться генномодифицированные организмы.

Российский экспортный центр ранее специально для ФАН назвал категории товаров, отметившихся в 2020 году взрывным ростом экспорта. В числе прочих многократное увеличение поставок за границу продемонстрировали производители кормовых растений.