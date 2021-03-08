Ставропольский музей ВОВ «Память» представил уникальную выставку «Оружие Победы»

Ставрополь, 8 марта. Весь март в музее Великой Отечественной войны будет проходить выставка моделей боевой техники 1940–1950-х годов.

Экспонаты уникальной выставки будут включать в себя модели таких самолетов, как ПО-2 и Як-2, различных истребителей, подлодок, бронемашин и даже легендарных танков Т-34 и ИС-2.

Также на выставке представлены и другие предметы военной техники. Например, ключи радистов для передачи сообщений азбукой Морзе, телефоны того времени и даже аппарат секретной связи ЗАС АТППК-7.

Стоит отметить, что выставка проходит при соблюдении всех необходимых противоэпидемиологических мер.

Ранее показ вооружения и военной техники под названием «Оружие победы» прошел в Ленинградской области в честь Дня защитника Отечества.