Эксперт: Западу не выгодно финансировать украинских радикалов

Киев, 8 марта. Председатель политисполкома политической партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook выразил свое мнение по поводу происходящего на его родине. Он заявил, что по мере принудительной деолигархизации Украины в национал-патриотическом лагере все чаще будут звучать антизападные лозунги, пишет Newsfront.

Далее Азаров рассуждает о том, какую позицию займет Владимир Зеленский в данном противостоянии.

«Зеленскому придется делать выбор между Коломойским и Байденом. Но он не может не понимать, что это только первый выбор. Следующие главы финансово-промышленных группировок пойдут автоматом. И даже у Порошенко нет никакой возможности избежать этой участи, — считает Азаров.

По мнению главы политисполкома после конца украинской олигархии, автоматически рухнет и вся система радикального национализма на Украине. Азаров отметил, что транснациональным корпорациям, пришедшим на смену радикалам, управляющим современным украинским миром, не выгодно вкладывать деньги в дикие радикальные группировки — слишком плохо для бизнеса.

Ранее Вячеслав Азаров писал о том, как жалующийся на осквернение могилы Степана Бандеры в Мюнхене украинский посол в ФРГ Мельник потребовал от немецких властей наказать вандалов.

«А еще Мельник пожаловался, что немецкие историки занимаются демонизацией Бандеры наряду с московской пропагандой, — напомнил аналитик. — Представитель страны, где подло, не считаясь с мнением местных жителей, уничтожены тысячи памятников и осквернено могил, имеет мало моральных оснований требовать к своим героям уважительного отношения».

Демонизацию организатора националистического движения Украины Азаров назвал показательным примером. Он уточнил, что в тех местах, где украинские власти не могут заткнуть рот, правда обязательно выйдет наружу. И происходит это по мере того, как разрядка сменяет конфронтацию и оружие выбрасывается на помойку.

Ранее ФАН упоминал вопиющий случай во Львове, где националисты избили уличных музыкантов за песни на русском языке.