Помощница машиниста рассказала о новой женской должности. ФАН-ТВ

Мечта сбылась: с первого января в России отменили запрет на работу женщин в должности помощник машиниста электропоезда. Для многих представительниц прекрасного пола открылись новые карьерные перспективы.

Елена Наумова — одна из них. Женщина 12 лет проработала на железной дороге проводником пассажирского вагона. Узнав о наборе на обучение на помощника машиниста, Елена моментально подала заявку.

«Из кабины машиниста в управлении ты дорогу видишь уже по-другому. Не то, что из вагончика, там смотришь в окошко», — говорит Елена Наумова, помощник машиниста моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский.

Помощник — это глаза и руки машиниста. В обязанности Елены входит следить за дорогой и за действиями напарника — на дороге всякое может случиться. В то же время новые технологии и модернизированные составы больше не требуют от помощника обладать физической силой или выполнять тяжелую работу. Именно это и позволило допустить женщин к этой должности.

«Это работа. Тут не важно — мальчик, девочка, женщина, мужчина. Это работа и нужно понимать, какие обязанности ты должен выполнить, и можешь ли ты их выполнить, и все», — сказала Елена.

В карьере у Елены далеко идущие планы: непременно стать машинистом, а может быть инструктором и обучать других девушек.