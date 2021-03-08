Победительница «Холостяка» может получить от Тимати кольцо за 22 миллиона рублей

Москва, 8 марта. Рэпер Тимати, герой нового сезона шоу «Холостяк», подготовил подарок для финалистки проекта — кольцо ювелирного бренда Jacob & Co за более чем 22 миллиона рублей.

Восьмой сезон нашумевшего телепроекта стартует на канале ТНТ 14 марта. Зрители с нетерпением ожидают выхода первых серий и уже делятся своими предположениями касательно финала шоу. В Сети распространилась информация, что исполнитель якобы предпочтет остаться один, не выбрав в конце ни одну из участниц. Эти сведения не нашли подтверждения, из-за чего интерес к проекту держится на высоком уровне.

Продюсеры «Холостяка» и сам Тимати утверждают, что этот сезон вышел за рамки предыдущих. Многие правила менялись во время съемок из-за решения рэпера, который желал сделать восьмой сезон уникальным, привнеся в него что-то новое.

Как удалось выяснить журналистам, звездный холостяк уже вошел в историю проекта, купив самое дорогое кольцо для финала. Рэпер выбрал роскошное украшение от Jacob & Co. Сердце избранницы безоговорочно должен покорить крупный бриллиант с россыпью мелких камней. Стоимость кольца — примерно 300 тысяч долларов, что в переводе на актуальный курс равняется более чем 22,3 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит», в распоряжение которого оказался отрывок финала, где Тимати показывает купленное для возлюбленной кольцо.

Исполнитель стал инициатором введения новых правил в шоу «Холостяк». Так, помимо роз красного цвета, участницы будут получать розы черного, белого и — впервые в мировой истории проекта — золотого цветов, о чем также передавала «Вечерняя Москва».