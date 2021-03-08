Украинке грозит 20 лет тюрьмы за съемку порно со своим четырехлетним сыном

Ростов-на-Дону, 8 марта. Уроженку Киева задержали в Ростовской области за съемку порновидео с участием своего маленького сына. Ролики 29-летняя женщина рассылала иностранцам в обмен на деньги.

В отношении горе-матери было возбуждено три уголовных дела: за сексуальное насилие над малолетним, распространение детской порнографии, а также извлечение крупного дохода от такой деятельности.

По данным следствия, женщина принуждала малыша вводить ей в половой орган разные бытовые предметы и снимала этот процесс на камеру. В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее Deita сообщала о возможном ужесточении наказания за распространение порнографии в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, просмотр таких материалов подталкивает «неуравновешенных психопатов» к жестоким преступлениям.