Китай намерен в 2021 году увеличить ВВП на 6%

Пекин, 8 марта. Целевой показатель роста ВВП, установленный правительством КНР на 2021 год, составляет 6%. Китайская экономика по итогу 2020 года стала единственной в мире, показавшей рост ВВП.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян позитивно оценил восстановление экономики страны после пандемии. При этом он отметил такие слабые стороны, как «препятствия» для потребительских расходов, жесткие условия для малого бизнеса и растущее давление на рынок труда.

Власти Китая в 2021 году намерены снизить уровень безработицы в городах до 5,5% и создать не менее 11 млн новых рабочих мест, сообщил премьер. Он напомнил, что в 2019 году было создано столько же рабочих мест, а в прошлом — 9 млн.

По словам Ли Кэцяна, правительство будет стремиться к увеличению индекса потребительских цен на 3%, что сопоставимо с показателем инфляции. Он добавил, что одной из главных задач властей станет углубление научно-технического развития и смягчение рисков в финансовом секторе.

Ли Кэцян ранее заявил, что руководство КНР намерено постепенно повышать пенсионный возраст. По его словам, правительство будет работать над достижением адекватного уровня жизни и совершенствовать систему социального обеспечения.