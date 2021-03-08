Сержант ВСУ умерла после прививки индийским препаратом Covishield

, 8 марта. Вакцинирование в мариупольском военном госпитале привело к смерти военнослужащей. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Сержант медицинской службы Сидарчук скончалась после вакцинации в городе Мариуполь, передает «ПолитНавигатор».

Сообщается, что сразу после инъекции у военнослужащей ухудшилось самочувствие, а через 20 минут она потеряла сознание. Медикам не удалось спасти Сидарчук.

Начальник госпиталя отдал приказ скрыть факт введения индийской вакцины, а в заключении указать причиной смерти хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, сообщает представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Результаты социологического опроса морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывают, что до 90% бойцов в так называемой зоне Операции объединенных сил (ООС) выражают нежелание участвовать в процедурах вакцинации. В связи с этим командир оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Восток» Юрий Содоль распорядился осуществлять вакцинирование лишь формально и докладывать об этом в штаб каждый день.

В зоне ООС по состоянию на 6 марта вакцинировали примерно 1479 человек, включая военнослужащих и медицинских работников.

Недавно российский публицист Анатолий Вассерман заявил, что на Украине травят граждан индийской вакциной Covishield. Он полагает, что препарат закуплен совсем не ради пользы для украинцев.