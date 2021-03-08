Огонь уничтожил 13 автомобилей на неохраняемой стоянке в Туле

Тула, 8 марта. Пожар на неохраняемой автостоянке уничтожил 13 машин. Инцидент произошел в Центральном микрорайоне Тулы, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Оставленные на территории парковки автомобили охватил огонь. В результате пожара сгорели пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, УАЗ-3309, УАЗ-Патриот, Nissan Pathfinder, Opel Zafira и Ford Galaxy.

Что послужило причиной возгорания, выясняют специалисты. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. В тушении были задействованы семь человек и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

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