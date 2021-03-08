На Кубани задержан устроивший пьяное ДТП с погибшими полицейский

Краснодар, 8 марта. Подозреваемый, который спровоцировал аварию с двумя погибшими, задержан. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело.

Мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения. Об этом сообщает сайт СУ СКР.

По версии следствия, водитель машины Opel превысил скорость и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток, где столкнулся с другим автомобилем. В результате водитель отечественной машины и 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик доставлены в лечебницу.

Факт алкогольного опьянения подтвердили медицинские освидетельствования. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.