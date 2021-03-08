Алана Мамаева воссоединилась с мужем после скандала с изменой

Москва, 8 марта. Жена футболиста Павла Мамаева, бывшая модель Алана воссоединилась с супругом после скандала с его изменой. Она показала новые кадры со спортсменом в соцсети.

Совсем недавно Мамаева обвинила мужа в неверности и заявила в Instagram, что он изменяет ей с испанской девушкой. Разгневанная жена футболиста опубликовала в соцсети личные данные соперницы, после чего та подверглась настоящей травле.

Видимо, супругам все же удалось примириться после скандала. В своих Instagram Stories Мамаева выложила видео с мужем, который играет с собакой в домашней обстановке.

«Сейчас Паша рядом. Общаться мы будем всегда, так как у нас дети», — отметила бывшая модель.

После ситуации с изменой футболиста в Сети появились сообщения, что Алана Мамаева якобы попала в больницу, приняв слишком большую дозу снотворного. Сама жена спортсмена сначала не выходила на связь, а затем опровергла сообщения о госпитализации, сообщала «Вечерняя Москва».

Пока все думали, что Мамаева находится в больнице, на связь со СМИ вышла ее приятельница Юлия Дзуцева. Жену спортсмена возмутили комментарии девушки, поэтому бывшая модель назвала экс-подругу психически неуравновешенной. В ответ Дзуцева посоветовала Мамаевой обратиться в психонаркодиспансер.