Александр Ширвиндт рассказал о праздновании 80-летия Миронова в Театре сатиры

Москва, 8 марта. Московский академический театр сатиры будет отмечать 80-летие со дня рождения актера Андрея Миронова, рассказал ФАН народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Миронов работал в театре, худруком которого является Ширвиндт, буквально до последних дней жизни. В честь юбилейной даты артисты подготовили спектакль «Театральный стриптиз», премьерные показы которого наметили на 7 и 8 марта.

«Сегодня будем отмечать 80-летие Андрея Миронова в Театре сатиры. Конечно, будем отмечать эту дату. Много говорить не могу, у меня как раз сейчас идет репетиция», — сообщил Ширвиндт.

Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве. Именитый актер прожил всего 46 лет — он скончался в Риге в августе 1987 года. К смерти артиста привел разрыв аневризмы сосуда, участвующего в кровоснабжении головного мозга. К 80-летию со дня рождения Миронова ФАН составил список его лучших ролей.