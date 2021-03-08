Житель Костромы уснул на улице в мимозах, а проснулся в отделении полиции

Кострома, 8 марта. Полиция задержала мужчину, который спал на прилавке с мимозами в общественном месте. Костромичи неоднозначно отнеслись к поступку спящего.

Мужчина прилег на уличном прилавке с мимозами, однако поспать ему удалось недолго. Продавцы прилавка были крайне обескуражены его деянием, поскольку мужчина отпугивал прохожих. По словам очевидцев, чуть позже на место прибыл наряд ППС, стражи порядка задержали нарушителя, но сперва доставили к медикам на обследование.

Им оказался 37-летний местный житель, который ведет асоциальный образ жизни. Когда врачи не выявили ничего серьезного, костромича отвезли в отделении полиции.

По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественном месте в состоянии опьянения»).