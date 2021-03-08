Захарова рассказала, как отмечает праздник 8 Марта

Москва, 8 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как у нее проходит 8 Марта.

По ее словам, ей дарят много цветов и открыток в Международный женский день. А в качестве поваров сегодня будут выступать трое членов ее семьи.

«Мы как-то стараемся дома готовить все вместе. У нас такая дружная бригада: моя мама, моя дочка. Очень любим хозяйничать втроем на кухне. Друг другу не мешаем никогда», — сказала она.

Ранее стало известно, что Захарова заявила об ушедшей эпохе исключительно мужской дипломатии. Представитель МИД рассказала, что в российском внешнеполитическом ведомстве трудятся множество женщин, сообщило Федеральное агентство новостей.