Анатолий Вассерман не согласился с опасениями ледникового периода из-за Гольфстрима

Гольфстрим работал даже тогда, когда на южном побережье Гренландии люди спокойно занимались земледелием и скотоводством. Об этом рассказал в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал сообщения в СМИ о том, что таяние ледников Гренландии и изменение теплого океанического течения Гольфстрим могут вызвать существенное похолодание и появление ледников в Европе и европейской части России.

«По данным ряда источников, ослабление Гольфстрима началось еще в XIX веке и продолжается уже полтора столетия. Насколько мне известно, это не такая уж страшная катастрофа, поскольку подобные колебания бывали уже не раз», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что нынешние изменения, так активно обсуждаемые в СМИ, скорее всего носят цикличный характер.

«Вообще, это несамостоятельный процесс, а часть глобальной климатической перестройки. Учитывая, что климат колеблется довольно регулярно, нужно ожидать, что и Гольфстрим, так сказать, восстановится, когда глобальная температура опять пойдет на спад», — сказал публицист.

В завершение он привел пример из недавнего, по историческим меркам, прошлого нашей планеты.

«Нынешнее глобальное потепление еще далеко не дошло до уровня, случившегося примерно тысячелетие назад. Однако, насколько можно судить и по письменным источникам, и по различным археологическим данным, Гольфстрим работал даже тогда, когда на южном побережье Гренландии люди спокойно занимались земледелием и скотоводством, до чего сейчас очень далеко. Так что, думаю, до полной остановки течения и появления ледников в Европе дело не дойдет», — подытожил телеведущий.

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