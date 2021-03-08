Праздничный заплыв моржей состоялся в Саранске

Саранск, 8 марта. В Мордовии состоялся ежегодный праздничный заплыв в ледяной воде. Участники не только состязались в скорости, но делились секретами успешного закаливания.

Каждый год в один и тот же день моржи Мордовии стремятся в Саранск. В этот раз любителей заплыва в ледяной воде было больше. На улице –5°C, но пловцы привыкли нырять и в более суровых условиях.

«Я в восторге от того, что было очень много молодежи. Ныряли и школьники из 26 лицея, священник с детьми приходил, тоже плавали. Приезжали моржи из Краснослободска, Атяшева, Рузаевки, Пензы, Мурманска. Люди все разные, очень интересные, и вода была легкой. Думаю, зрители в следующий раз присоединятся к нам. Однажды девушка пришла за кого-то поболеть накануне 8 марта. Вся такая красивая, празднично одетая. Посмотрев на нас, она «загорелась», сняла шубку и поплыла в вечернем платье. Выходит такая счастливая, — ей вручают розу, у самой глаза горят. Было очень приятно на это смотреть», — поделилась с корреспондентом Федерального агентства новостей участница заплыва Валентина Чичамкина.

Этот спорт для сильных духом. Однако без навыков пловца — никуда. Побеждает тот, кто пройдет дистанцию быстрее. Состязались шесть возрастных групп: от школьников до тех, кому за 70. В числе призеров в самой опытной группе — мама Валентины.

«Призеры получили награды от Госсобрания Мордовии, были подарки и от «Единой России». Последний заплыв у нас был ровно год назад. Раньше по 2 раз в год проводили такие соревнования. Теперь по одному».

В дружной и всегда бодрой компании моржей Валентина Чичамкина 31 год. Как и у многих, любовь к зимнему плаванию у нее началась с Крещения. Закаляется сама и к ледяной воде приучила и дочерей, и маму. Теперь для них ныряние в ледяную воду — не экстрим по-русски, а средство от болезней и секрет вечной молодости.

«У меня любовь к моржеванию, как и у многих, началась с Крещения. Мы не обливаемся, а всегда ищем прорубь. Маме — 70 лет. Она еще и по снегу босиком любит погулять. Здесь, в Саранске, можно купаться на водоеме стадиона «Старт», родников много. А когда в деревню приезжаем, после бани ныряем в снег».

Валентина призналась: универсального секрета правильного закаливания нет. Все люди разные, да и здоровье у них отличается. Одни погружаются в ледяную воду дома в ванной, другие — обливаются на снегу.

«Каждый сам выбирает способ закаливания. Есть у нас знакомый, который соорудил рядом с баней бассейн и ныряет в него. Вне зависимости от способа, хорошее настроение обеспечено. Выходишь из ледяной воды, такая гордость за себя берет. А еще мы своей династией моржей никогда не болеем простудными заболеваниями», — поделилась плюсами закаливания Валентина.

Ранее ФАН писал о возрождении ледового спидвея в Мордовии. Недавно в Саранске прошли первые мотогонки.