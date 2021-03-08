Папа римский призвал оберегать женщин. События дня. ФАН-ТВ

США готовят серию кибератак против России Власти США намерены в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским правительственным системам. Об этом сообщает газета The New York Times. По информации источников, в ближайшее время Вашингтон якобы готовит «скрытые контрудары», о которых станет известно российскому лидеру Владимиру Путину, разведке и военным, но не внешнему миру. Кроме того, Соединенные Штаты планируют ввести экономические санкции против России в ответ на мифические хакерские действия, за которыми, по мнению американской стороны, стоит Москва. Также президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении правительственных систем на фоне кибератак.

Папа римский призвал оберегать женщин Уважать и оберегать представительниц слабого пола призвал в преддверии Международного женского дня Папа римский Франциск. Манифест прозвучал после выступления с проповедью в иракском Бахдиде. Во время первого в истории папского визита в Исламскую республику глава Ватикана побывал и в других многострадальных городах Мосуле и Эрбиле, где посетил церкви, разрушенные запрещенной в России ИГИЛ. На стадионе в Эрбиле, несмотря на коронавирусную пандемию, собрались более 10 тысяч желающих своими глазами увидеть понтифика. Двухдневная «апостольская» поездка в Ирак не обошлась без сенсации: глава Римско-католической церкви обсудил с духовным лидером шиитов Али ас-Систани вопрос безопасности христиан. Однако политические эксперты увидели истинный подтекст «визита вежливости» к иракскому духовному лидеру, которого называют противником иранского аятоллы Али Хаменеи. Сам факт встречи добавит очков в копилку проамериканской политической группировке в Багдаде.

Семь человек погибли в ДТП в Самарской области Смертельное ДТП в Самарской области. Семь человек погибли в результате столкновения грузовика Isuzu и легковушки Volkswagen на автодороге Тольятти — Самара в Волжском районе Самарской области. По информации правоохранителей, водитель иномарки, которая ехала с перегрузом, выехал на встречную полосу. Все жертвы аварии (пятеро молодых людей и две девушки) находились в легковом автомобиле. Погибшим было от 17 до 24 лет. Возбуждено уголовное дело.