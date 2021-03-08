Россиянам рассказали об интересных маршрутах для туризма в период пандемии

Москва, 8 марта. Пандемия коронавирусной инфекции вызвала всплеск интереса к внутреннему туризму. Эксперты рассказали о наиболее популярных туристических маршрутах России.

Глава туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала россиянам о маршрутах для путешествия. Москвичам она предложила отправиться в тур по городам Золотого кольца.

«Если вы из Москвы, самое простое — сесть на автомобиль и поехать по городам Золотого кольца или городам Подмосковья. Путешествовать на личном автомобиле безопасно, меньше контактов с другими людьми. Вы увидите огромное количество объектов, от которых вы получите удовольствие», — утверждает она.

Для любителей поездок на большие расстояния существуют маршруты у озера Байкал. Кроме того, туристам порекомендовали посетить Камчатку, Сибирь и Урал. Ануфриенко отметила, что на территории этих регионов расположено большое количество познавательных объектов и природных памятников. Особенно эксперт отметила столицу Урала — Екатеринбург. Она посоветовала туристам посетить «Ельцин Центр».

Ранее один из российских туроператоров рассказал о появлении в России собственной туристической «мекки». Большой популярностью у туристов пользуется Ялта, Сочи и Калининград.