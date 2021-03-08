«Всем сердцем»: Захарова рассказала о борьбе за свободу слова в Сети

Москва, 8 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как ведет в себя в интернете.

Дипломат не ругается с оппонентами в соцсетях. Вместо этого она отстаивает свободу слова в Сети. Официальный представитель МИД дала интервью РИА Новости.

«Я там не ругаюсь. Я действительно по-настоящему исповедую свободу слова. И отстаиваю всем сердцем. Возможно, это связано с тем, что я заканчивала факультет международной информации, отделение международной журналистики», — пояснила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД поддерживает многообразие мнений. Социальные сети и СМИ должны быть независимы, добавила дипломат.

Ранее Мария Захарова осудила политику зарубежных интернет-платформ. Крупные IT-компании выходят за правовые рамки, подчеркнула официальный представитель МИД.