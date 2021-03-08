Росгосцирк сообщил о смерти дрессировщика львов Бирюкова

Москва, 8 марта. Отдавший служению Росгосцирку более 70 лет дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни.

Представители государственной организации, где работал Бирюков, подтвердили информацию о его смерти. При каких обстоятельствах известный дрессировщик ушел из жизни, пока не сообщается. Он ушел из жизни в 84 года.

Бирюков принадлежал цирковой династии Танти, которая зародилась еще в XVIII век. Он был артистом ее шестого поколения. Карьера Бирюкова в цирке началась с исполнения акробатических и гимнастических номеров. Кроме того, он работал в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады.