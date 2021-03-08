Индийские СМИ назвали российский танк Т-90 самым смертоносным в мире

Москва, 8 марта. Журналист EurAsian Times заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» может стать самым смертоносным в мире.

Эксклюзивный перевод публикации иностранного обозревателя Мансий Астхана приводит «ПолитРоссия».

«Новый танк Т-90М «Прорыв-3» может похвастаться множеством передовых технологий, которые делают его более прочным, быстрым и смертоносным», — констатировал зарубежный эксперт.

По его словам, модифицированная версия российской боевой машины обладает улучшенной защитой от противотанковых управляемых ракет (ПТУР), что повышает ее общую живучесть. Обозреватель зарубежного портала полагает, что усовершенствованная модель Т-90М станет самой смертоносной в мире за счет применения новых технологий.

«Новый танк оснащен двигателем, который обеспечивает заметный прирост производительности: В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. заменяет 840-сильный В-84МС, который использовался на оригинальном танке Т-90», – пишет автор материала.

Напомним, в Минобороны РФ заявили о планах впервые показать испытания «танка будущего» — новейшей модели Т-90М «Прорыв», сообщает Федеральное агентство новостей. Ранее пользователи Сети увидели видео с испытаний уникального плавающего танка, пишет Infox.