Туристам назвали пять стран, куда лучше не ехать путешественникам из России

Москва, 8 марта. Российских туристов не в каждой стране ожидает радушный прием от местных жителей. Эксперты составили рейтинг туристических направлений, от поездок по которым стоит воздержаться.

Не самые положительные чувства к путешественникам из России питают жители Гоа, располагающегося в Индии. По мнению индусов, приезжие русские захватили местный бизнес, а их доля на рынке услуг с каждым годом только растет. Поэтому нередко российские туристы могут столкнуться с агрессией и враждебным настроем.

Отечественных путешественников также не любят и во Франции, в частности, на курортах в Альпах. Сейчас Куршевель стал излюбленным местом для российских олигархов, чьи богатство и роскошный образ жизни до глубины души поражают местное население.

Россиянам не рады и в странах Прибалтики. Там образу России придали негативный окрас, поэтому часто в Латвии, Эстонии и Литве наблюдается грубое и хамское отношение к русскоговорящим.

Жителям России ранее назвали самые бюджетные направления для отдыха внутри страны. Так, лидерами стали маршруты Москва – Горно-Алтайск, Москва – Екатеринбург и Санкт-Петербург – Екатеринбург.