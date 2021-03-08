Захарова призналась в отсутствии желания руководить мужчиной

Москва, 8 марта. Официальный спикер МИД России Мария Захарова призналась, что у нее нет никакого желания руководить мужчиной.

По словам Захаровой, ее внутренней убежденностью является мысль, что мужчина является главным везде.

«У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда», — поделилась спикер внешнеполитического ведомства.

Как отметила Мария Захарова, члены семьи чаще видят ее по телевизору, чем дома, но при этом она не может не отказаться от чего-то при таком плотном рабочем графике. В частности, ей пришлось отказаться от посещения разных мероприятий, которых сейчас почти не стало из-за коронавируса.

Также спикер МИД сообщила, что в ее жизни почти нет шопинга, зато она старается быть хорошей женой и матерью.

Ранее Мария Захарова призналась, что любит праздник 8 Марта, как символ запуска чего-то нового, пишет НСН.

Накануне Федеральное агентство новостей (ФАН) включило спикера МИД РФ в топ успешных женщин в политике и общественной деятельности России.