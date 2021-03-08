Министр финансов Судана пообещал положить конец очередям за хлебом

Хартум, 8 марта. Министр финансов и экономического планирования Судана Джибриль Ибрагим заявил, что правительство закупит местную пшеницу, чем положит конец хлебным очередям.

«Мы еще не купили и не получили пшеницу. После того, как мы закупим пшеницу, она будет находиться в стратегическом резерве. Тогда мы сможем сказать, что очереди закончились», — разъяснил он.

Накануне в штате Аль-Джазира начался сбор урожая пшеницы, в связи с чем Джибриль Ибрагим подтвердил усилия правительства в ликвидации проблемы дефицита хлеба, топлива и газа. По его словам, жизнь суданцев изменится в ближайшее время.

Кроме того, министр призвал торговцев организовать экспорт и импорт, чтобы ослабить посредников и обеспечить самую высокую цену для реальных производителей и поставщиков.

«Сейчас мы находимся в незавидном положении», — уточнил глава ведомства.

Тем временем премьер Абдалла Хамдок, выступая в филиале Исламского университета Омдурмана в штате Аль-Джазира, заявил, что в стране установили ориентировочную цену за мешок пшеницы в размере 13500 суданских фунтов (около 2600 рублей).

По его словам, ценовая политика в отношении урожая определяется не только прибыльностью, но и тем фактором, что цена — катализатор производства.

Ранее министр финансов Судана хотел разрешить экономические проблемы страны с помощью золота.