«Железная леди»: единственная женщина в очень мужской профессии работает в Крыму

Крым богат не только удивительными природными ландшафтами, морем и солнцем, но и особенными людьми. Уникальная в своем роде крымчанка Наталья Абдурешитова живет и трудится в городе Евпатории. Ее уникальность заключается в профессии, которую женщина выбрала много лет назад. Подробнее читайте в материале ФАН.

Наталья работает маляром на СТО. И это не просто СТО, а станция по ремонту не только легковых авто, но также большегрузных автомобилей и автобусов. Мастер пользуется заслуженным уважением среди коллег и клиентов.

Хотя путь признания из-за гендерной принадлежности был трудным. Долгих шесть лет она ежедневно доказывала, что одна из лучших, что справляется с работой на отлично. Мужчины-водители долго не воспринимали ее всерьез. Теперь, чтобы Наталья смогла оказать услугу, придется записаться в очередь, так как желающих отдать своего железного коня в нежные руки «железной» леди достаточно. В своей профессии она работает более 12 лет. К тому же это красивая, стройная женщина, любящая супруга и прекрасная мать двух замечательных детей.

«Я очень люблю свою работу. Мой самый родной и близкий мужчина — муж, мы работаем вместе и не расстаемся 24 часа в сутки. У меня прекрасная работа, даже не представляю себя в другой профессии», — уверяет Наталья.

Мастер не только красит авто, но и занимается восстановлением поврежденных деталей кузова, пайкой пластика на специальной паяльной станции. Этому Наталья училась отдельно.

У героини вообще непростая судьба: оставшись в 14-летнем возрасте без родителей, она воспитывалась маминой подругой с еще двумя детками, родители которых были лишены родительских прав. Поэтому задуматься о хлебе насущном пришлось с раннего возраста.

«Друг покойного отца открыл маленькую СТО в соседнем дворе. Вначале я просто помогала готовить авто к покраске, присматривалась и училась. Красили машины на другой станции техобслуживания, я перегоняла авто туда и обратно. Вот там я встретила своего мужа. Расписались через четыре месяца после знакомства и с тех пор не расстаемся», — рассказала женщина.

Наталья имеет опыт работы в транспортной компании «Евпатранс». Гендиректор поверил в квалификацию девушки и принял на постоянную работу в штат. Теперь к Наталье пригоняют авто даже с Кубани. Сейчас на ремонте находится машина предприятия «Кубань-Авто». Обслуживается у мастера ялтинский транспорт, есть клиенты из Симферополя и других городов полуострова.

Долгие десять лет супруги жили на съемных квартирах, а временами даже на работе. Но однажды случилось чудо.

«Клиент поставил нам на покраску свое авто. Так получилось, он узнал, что нам негде жить, а скопить денег на жилье не получается. Когда он приехал очередной раз, то просто дал нам необходимую сумму на приобретение дома. Без расписок, процентов и залогов. Постепенно отдаем долг. Осталась небольшая сумма. Все-таки есть хорошие люди, и их больше», — уверена Наталья.

Дети гордятся своей необычной мамой. Десятилетняя дочь Лера — подающая большие надежды спортсменка. Девочка занимается воздушной гимнастикой и является трехкратной чемпионкой Крыма в своей возрастной категории. Сын Даниил учится на судового повара, очень любит готовить и практически постоянно балует семью кулинарными шедеврами.

Наталья и вся ее семья очень любят животных. В хозяйстве десять собак, в распоряжение которых предоставлен весь земельный участок размером восемь соток.

В праздник 8 Марта редакция ФАН поздравляет Наталью Абдурешитову и всех женщин, мам, девочек и бабушек с прекрасным весенним праздником. Желаем счастья, крепкого здоровья, любви, хорошего настроения, оставаться оптимистами в любой жизненной ситуации, семейного уюта и сердечного тепла.