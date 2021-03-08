Анастасия Костенко готовится к прибавлению в семье

Москва, 8 марта. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко раскрыла, планирует ли рожать еще детей от спортсмена.

Костенко пообщалась с подписчиками и попросила задавать ей вопросы в Instagram Stories. Кто-то из поклонников уточнил у модели, планирует ли она еще детей.

«Да», — лаконично ответила готовящаяся к прибавлению в семье жена Тарасова.

Сейчас Костенко и ее супруг воспитывают двух дочерей — годовалую Еву и Милану, которой летом исполнится три года. Подписчики также поинтересовались у модели, чувствовала ли она во время второй беременности, что родит дочь, а не сына. Жена футболиста ответила, что они с мужем рано узнали пол будущего ребенка, и у них никогда не было «идеи фикс» родить мальчика.

«Хоть все четыре девочки. Это же наша кровь с любимым человеком. Лишь бы здоровенькие», — написала Костенко.

Дмитрий Тарасов был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой. Их брак продлился четыре года. Недавно Костенко кардинально сменила имидж для фотосъемки, и в Сети отметили, что она стала очень похожа на бывшую жену футболиста.