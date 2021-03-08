В России ответили анекдотом про слона на планы США «уничтожить» ЗРК С-400

Москва, 8 марта. Российский эксперт Владислав Шурыгин ответил на хвастовство Пентагона новым беспилотником анекдотом о слонах.

Ранее в Минобороны США презентовали новейший беспилотник Speed Racer — разработкой аппарата занималась компания Lockheed Martin. В Вашингтоне предполагают, что созданный дрон в будущем сможет уничтожать российские комплексы С-400 «Триумф» и другие системы ПВО.

Комментируя заявления военных конструкторов из Соединенных Штатов, российский эксперт Владислав Шурыгин вспомнил анекдот.

«Есть такой анекдот, где спор зашел о том, сколько можно съесть слонов. Суть в том, что съесть их можно много, вот только кто даст», — пошутил он.

Американские военные так увлеклись заявлениями о мощности летательных аппаратов, что будто забыли показать прототип будущего беспилотника. По словам Шурыгина, сперва нужно продемонстрировать «чудо техники», а потом уже хвастать — пока что это выглядит как голословные безосновательные заявления.

Отметим, в Соединенных Штатах активно ведется разработка боевых дронов и способов борьбы с воздушными целями. Так, например, компания Lockheed Martin ведет работу над созданием «лазеров-убийц», которые будут эффективны в борьбе против разного рода ракет и беспилотников, сообщает Infox. Также стало известно о намерении Исследовательской лаборатории ВС США объявить тендер на создание устройства для уничтожения малых БПЛА, пишет Федеральное агентство новостей.

Однако есть и свои сложности. По информации Утро.ру, США больше не смогут закупать летательные аппараты и их компоненты в странах, которые «угрожают безопасности Соединенных Штатов» — соответствующий указ издал накануне своего ухода Дональд Трамп.