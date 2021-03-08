Бойцы ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Донецк, 8 марта. Украинская армия за прошедшие сутки четыре раза нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Донецкой Народной Республики.

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что за сутки бойцы ВСУ выпустили около 30 боеприпасов. Снаряды калибром до 12,7 мм статистикой не учитываются.

Представители Донецкой Народной Республики уточняют, что под обстрелом оказались район «Вольво-центра», поселки Минеральное и Каштановое, а также село Ленинское на юге ДНР. Огонь велся из минометов калибром 82 и 120 мм, а также стрелкового оружия.

Ранее ФАН писал, что в Донецкой Народной Республике под минометным обстрелом украинской армии оказался пригород Ясиноватой. Кроме того, ВСУ обстреляли район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка.