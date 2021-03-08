Медведев поздравил женщин с 8 Марта

Москва, 8 марта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта.

В своем поздравлении экс-премьер обратился с пожеланиями.

«С праздником, дорогие женщины! Любви, счастья и здоровья!» — пишет Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

К пожеланию политик прикрепил фотографию с цветами на фоне камина.

Ранее поздравление с Международным женским днем передали российские космонавты с борта МКС Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, пишет НСН. Также с 8 Марта россиянок поздравил президент РФ Владимир Путин, который отметил, что женщинам удается везде и все успевать, а также достигать вершин в самых разных сферах деятельности.