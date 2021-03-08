Глава Молодежного парламента рассказала о плюсах работы в женском коллективе

Москва, 8 марта. С женщинами бывает сложно работать, но решение, принимаемое в таком коллективе, более точное и справедливое. Об этом ФАН рассказала председатель Молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева.

«Для меня Международный женский день — это прежде всего праздник весны, — сказала она. — Когда девочкам и женщинам оказывают повышенное внимание. В этот праздничный день я желаю всем нам, женщинам, быть самодостаточными, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и быть любимыми».

Собеседница ФАН заметила, что женщинам в России и в других странах порой сложнее совмещать семью, материнство и карьеру. Тем более в небольших населенных пунктах, уточнила она.

«Но стоит сказать, что многое зависит от женщины, — отметила Мария Воропаева. — Если она хочет быть наравне с мужчинами, то придется отказаться от позиции «слабого пола». Нам необходимо больше оказывать поддержку женщинам, в одиночку воспитывающим детей, помогать россиянкам, которые не могут добиться выплаты алиментов».

Глава Молодежного парламента при Госдуме добавила, что иногда по работе она сама сталкивается с непониманием со стороны женщин. С ними сложнее, потому что факторов, оказывающих влияние на принятие решения, гораздо больше, сказала Воропаева.

«Здравый смысл действительно иногда подкрепляется эмоциями, — отметила она. — Да, с женщинами бывает сложнее, но решение, принимаемое в женском коллективе, более точное и справедливое».

Собеседница ФАН рассказала, что своего сына воспитывает в духе уважения к женщине. Поэтому в семье Марии Воропаевой вспоминают об этом не только 8 Марта.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков рассказал, что букет красивых цветов и духи с приятным ароматом — это именно то, что мужчинам стоит дарить дамам в Международный женский день.