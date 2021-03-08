В Сеть слили видео, где Натали Портман становится Тором

Лос-Анджелес, 8 марта. В Интернет утекло видео со съемок фильма «Тор: Любовь и гром», на котором, похоже, Джейн Фостер получает силу бога грома.

В коротком ролике видно, как двое мужчин в синих костюмах поднимают актрису Натали Портман в воздух с помощью специальной конструкции. В этот момент звезда, исполняющая роль доктора наук Джейн Фостер, начинает выгибаться, размахивать руками и неестественно двигаться. Похоже, что актриса изображает, будто в нее попадают молнии или на нее воздействуют какие-то особые силы.

Video of Natalie Portman’s stunt double on the set of Thor: Love and Thunder today



(bigtimegeek on IG) pic.twitter.com/42lDBURZ0U — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

Натали Портман в новом фильме, режиссером которого выступает Тайка Вайтити, получит силу Тора и сможет поднять молот Мьельнир. Возможно, в ролике запечатлен момент, когда она перестает быть смертной и приобретает могущество бога грома.

Детали сюжета остаются неизвестными. Главные роли в фильме исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон, а также Брэдли Купер, Вин Дизель и другие известные актеры.

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