В Сеть слили видео, где Натали Портман становится Тором

Лос-Анджелес, 8 марта. В Интернет утекло видео со съемок фильма «Тор: Любовь и гром», на котором, похоже, Джейн Фостер получает силу бога грома.

В коротком ролике видно, как двое мужчин в синих костюмах поднимают актрису Натали Портман в воздух с помощью специальной конструкции. В этот момент звезда, исполняющая роль доктора наук Джейн Фостер, начинает выгибаться, размахивать руками и неестественно двигаться. Похоже, что актриса изображает, будто в нее попадают молнии или на нее воздействуют какие-то особые силы.

Video of Natalie Portman’s stunt double on the set of Thor: Love and Thunder today



(bigtimegeek on IG) pic.twitter.com/42lDBURZ0U