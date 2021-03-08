Украинский правозащитник сообщил, когда закончится война в Донбассе

Война на линии соприкосновения конфликта в Донбассе, несмотря на обострение ситуации, закончится уже в этом году. С таким заявлением выступил украинский правозащитник Эдуард Багиров.

Вооруженные силы Украины сегодня утром обстреляли поселок Старомихайловку на западной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. В результате обстрела повреждены семь жилых домов и ЛЭП.

Уточняется, что огонь велся в 08:05 со стороны позиций Вооруженных силы Украины под Красногоровкой. Совершено десять выстрелов из БМП-2, выпущено 15 гранат из АГС, пять гранат из СПГ, применялось стрелковое оружие. Повреждения зафиксированы по адресам: улица Чкалова, 18Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

Помимо этого, подразделения украинской армии в Международный женский день с 03:05 до 08:05 выпустили по территории ДНР почти 50 боеприпасов. Киевские силовики выпустили в направлении сел Ленинское и Саханка на (мариупольском направлении) 17 мин из 120 мм миномета. Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета и поселок Каштановое возле Ясиноватой.

В свою очередь беженка из Донецка Лариса дозвонилась в студию украинского телеканала «НАШ» с просьбой объяснить, когда закончится война на линии фронта в Донбассе. Поскольку остановить конфликт обещал как предыдущий президент Украины Петра Порошенко, так и нынешний глава государства Владимир Зеленский.

«Смотрю ваши передачи и слышу постоянно одно и то же: «Будем ждать». У меня такой вопрос: сколько еще продлится война? Вот этим людям, которые предлагают чего-то подождать, я предлагаю пожить в Авдеевке, Ясиноватой. Тогда они все поймут», — заявила дончанка.

На вопрос беженки из Донецка вызвался ответить гость студии правозащитник Эдуард Багиров. По его словам, война на территории Украины закончится уже в 2021 году. Эксперт считает, что об этом свидетельствуют как внешние, так и внутренние факторы.

«Хочу ответить на вопрос по поводу «ожидания». Знаете, если альтернативой ожидания является война, то я выступаю за то, чтобы подождать. Пусть это и неприятно. Что касается завершения конфликта. Я на 90% уверен, что война закончится в этом году. Есть много внешних и внутренних факторов, которые подтолкнули меня на эту мысль. Я знаю, чем рискую, делая подобного рода заявления», — сказал Эдуард Багиров.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, какие области уйдут от Украины в Россию, если киевские власти решатся на штурм Донбасса.